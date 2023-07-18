18 июля 2023, 11:50
Министерство ЖКХ Подмосковья проконтролирует модернизацию теплосетей в Воскресенске
Министерство ЖКХ Московской области проконтролирует модернизацию коммунальной инфраструктуры Воскресенска. Жители округа попросили проверить подготовку теплосетей к отопительному сезону.
О проблемах с отоплением и водоснабжением в многоквартирных домах Лопатинского микрорайона в Воскресенске известно давно. Несколько зим подряд жители жалуются на низкую температуру в квартирах.
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По их словам, обещанные работы по модернизации тепловых сетей не производятся. Хотя котельная № 3 попала в первый этап инвестиционной программы и должна быть запущена к началу отопительного сезона. Для контроля работ в Воскресенск приехал первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.
«В части теплоснабжения закуплено оборудование, поставлены трубы. Коллеги приступили к работам по замене изношенных участков в микрорайоне. В части водоснабжения мы все заявки включили в бюджетную смету, будем в июле–августе включать это в госпрограмму, чтобы в сентябре коллеги уже смогли начать работу по улучшению качества водоснабжения», — рассказал Сергей Черепанов.
Другой вопрос на встрече с заместителем министра касался ремонта коллектора в микрорайоне Москворецком. Изношенность канализационного коллектора привела к провалам асфальта на местном рынке. Кроме того, из-за постоянных прорывов канализации подвалы домов № 4, № 6 и № 8 на улице Спартака оказались затоплены нечистотами.
Местные жители более трех месяцев вынуждены терпеть запах и антисанитарию. Управляющая компания «Наш дом Воскресенск» пообещала привести в порядок подвалы домов.
Сергей Черепанов пообщался с жителями. Он приедет в Воскресенск снова 26 августа, чтобы проверить выполнение работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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ЖКХ
Воскресенск
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