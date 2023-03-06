Подмосковье 06 марта 2023, 18:36 Министерство ЖКХ Подмосковья поздравило женщин подшефного интерната с наступающим 8 Марта

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравило женщин подшефного интерната в Чеховском округе с наступающим 8 Марта. Добрый дом «Чеховский» заботится о гражданах пожилого возраста и пенсионерах первой и второй группы старше 18 лет.

«Поздравление постояльцев с праздниками — приятная традиция министерства ЖКХ, полюбившаяся всем нашим сотрудникам. Мы стараемся учитывать пожелания каждого постояльца, чтобы они могли также развиваться в творчестве, в профессиональной деятельности и продолжали заниматься своими увлечениями», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Женщинам «Антроповского психоневрологического интерната» привезли подарки от министерства ЖКХ и его подведомственных организаций. Постояльцы интерната подготовили праздничным концерт с песнями, стихами и яркими сценическими номерами.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов и сирот в Подмосковье. По его словам, это вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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