Подмосковье 17 марта 2024, 23:57 Министерство ЖКХ Подмосковья поздравило специалистов отрасли с профессиональным праздником Мин ЖКХ

Читать 360tv в

День работника ЖКХ и бытового обслуживания отмечается в России 17 марта. Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравили с профессиональным праздником специалистов региональной сферы.

Свои поздравления сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья выразили в поэтическом формате.

Реклама

«Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляем Вас с профессиональным праздником — Днем работников ЖКХ и бытового обслуживания», — подчеркнули представители ведомства.

Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».