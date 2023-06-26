Подмосковье 26 июня 2023, 16:52 Министерство ЖКХ Подмосковья отработало почти 90 тысяч обращений жителей через Telegram-бот за год Министерство ЖКХ МО

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В 2022 году министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области запустило Telegram-бот «Чистый бак». С его помощью жители могут рассказать о состоянии придомовой контейнерной площадки. Так, за год ведомство отработало свыше 86 тысяч обращений.

Чтобы перейти в диалог с ботом, необходимо отсканировать QR-код. Найти его можно на информационной табличке с графиком вывоза отходов. После следует нажать кнопку «начать» и указать адрес места с нарушением.

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Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский заявил, что по регламенту все обращения обрабатываются в течение суток.

Чаще всего жители жалуются на уборку и содержание контейнерной площадки, вывоз крупногабаритных отходов и несвоевременный вывоз ТКО. Отмечается, что по правилам отходы должны вывозить не реже двух раз в неделю, а крупногабаритный мусор — по заявке.

В Подмосковье с 2019 года по нацпроекту «Экология» проводят реформу по обращению с отходами. Так, в Московской области установили баки для раздельного сбора мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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