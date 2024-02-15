Подмосковье 15 февраля 2024, 15:50 Министерство ЖКХ Подмосковья обеспечит ветеринарной помощью найденного на мусорке кота Вольта Мин ЖКХ

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Министерство ЖКХ Подмосковья обеспечит абонементом на бесплатное ветеринарное обслуживание водителя мусоровоза Бориса Галишникова, который обнаружил на контейнерной площадке кота Вольта редкой породы. Мужчина принял решение оставить животное себе.

Водитель обнаружил кота на одной из мусорных площадок в Раменском городском округе. Животное находилось в коробке, накрепко заклеенной скотчем, и не могло самостоятельно выбраться.

Мин ЖКХ

Представители Министерства ЖКХ Подмосковья не смогли пройти мимо бесчеловечного отношения к животному и приняли решение оказать помощь водителю, обнаружившему кота.

«Министерство ЖКХ Московской области выражает благодарность Борису Галишникову за высокий профессионализм в работе водителя, который проявился в неравнодушии и человечности при выполнении должностных обязанностей», — указал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что в семье Галишниковых несколько спасенных животных. Кроме ветеринарного сертификата, водителю передадут годовой запас корма для кота от регионального оператора по обращению с ТКО Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск».

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