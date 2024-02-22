Подмосковье 22 февраля 2024, 13:22 Министерство ЖКХ Подмосковья назвало преимущества современных контейнеров для мусора Министерство ЖКХ Московской области

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Региональный оператор «Хартия» ежедневно обслуживает свыше 1,7 миллиона человек. Чтобы выполнять услуги качественно, контейнерно-бункерный парк регулярно обновляет баки для сбора ТКО. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Почти на трех тысячах контейнерных площадках установлено свыше 20 тысяч баков для раздельного сбора отходов. Это 15,3 тысячи контейнеров для смешанных отходов и почти пять тысяч — для вторсырья.

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С начала года компания приобрела 91 новый контейнер на смену старых. Все баки соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета мусора по территории контейнерной площадки, а также оборудованы колесами для маневренности и удобства при транспортировке отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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