Жителям Подмосковья рассказали, как застраховать жилье при оплате коммуналки | 360°

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Жителям Подмосковья рассказали, как застраховать жилье при оплате коммуналки

Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало об услуге страхования жилья

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Срок оплаты коммунальных услуг оканчивается 10 октября в большинстве округов Московской области. При внесении суммы онлайн можно подключить услугу «Добровольное страхование», сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

«Вовремя оплачивая счета в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“,  можно получать коммунальные бонусы, кешбэк за оплату картой „Мир“ и выигрывать призы по акциям», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

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Там же можно воспользоваться услугой «Добровольное страхование», чтобы получить выплаты в случае залива, пожара или взрыва.

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Для этого следует поставить галочку в пункте «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и оплатить страховку одновременно с коммунальными услугами. Если сумма окажется меньше необходимой, страховка не подключится, а лишние деньги пойдут в счет следующего месяца. Долг за услугу при этом начисляться не будет. Страховка действует один месяц, поэтому оплачивать ее следует регулярно.

Более подробную информацию можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

ЖКХ

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