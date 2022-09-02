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Жителям Подмосковья напомнили телефон для вопросов по аварийным домам и строительству

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Второго сентября министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, а также ее заместители, отвечали на вопросы жителей в приемной правительства Московской области. Пообщаться можно было как лично, так и дистанционно — по телефону. Это можно сделать по номеру 8 (498) 602-31-13.

Жители региона задавали множество вопросов. Они касались восстановления прав обманутых дольщиков и времени достраивания проблемных объектов. Также спрашивали об улучшении жилищных условий, вводе в эксплуатацию новых домов, а также строительстве социальных объектов.

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Всего поступило 13 обращений, всех их рассмотрели представители ведомства. Каждому заявителю дали разъяснения, всем ответственным лицам давались поручения. Исполнение взято под особый контроль.

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