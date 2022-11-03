Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 9 ноября | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:34 Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 9 ноября

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Жители Подмосковья смогут получить информацию в региональном министерстве жилищной политики посредством видеосвязи. Круглый стол в онлайн-формате состоится 9 ноября.

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Все участники получат консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории региона. Заявки принимаются вплоть до 12:00 вторника, 8 ноября. Чтобы записаться на круглый стол, нужно позвонить по телефону: 8 (498) 602-16-00, добавочный 47929, 47923.