Подмосковье 01 февраля 2023, 16:44 Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 7 февраля Pixabay

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Онлайн-конференцию по вопросам восстановления прав дольщиков проведут в Министерстве жилищной политики Подмосковья 7 февраля. Принимаются заявки на участие в мероприятии.

Все участники получат консультации в формате видеоконференции и телефонной связи в режиме онлайн. Можно будет задавать вопросы по завершению строительства проблемных жилых комплексов на территории Подмосковья и другие.

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Заявки на участие в мероприятии принимаются до 12:00 6 февраля по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00 (добавочный 47929).