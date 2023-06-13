Подмосковье 13 июня 2023, 10:15 Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 16 июня Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Министерство жилищной политики Московской области проведет день открытых дверей 16 июня. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи.

Для участия в дне открытых дверей необходимо подать заявку до 12:00 15 июня. Сделать это можно по телефону: 8 (498) 602-16-00, добавочный 47929.

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На встрече участники смогут задать вопросы по завершению строительства проблемных жилых комплексов в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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