Подмосковье 23 августа 2023, 23:55 Министерство жилищной политики Подмосковья получило 26 обращений во время личного приема пресс-служба МинЖил политики МО

Читать 360tv в

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее первые заместители ответили на вопросы жителей в приемной правительства. Всего поступило 26 обращений.

Мероприятие прошло 23 августа. Вопросы задавали очно и онлайн. Жителям разъяснили информацию о восстановлении прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов, комплексном развитии территорий, улучшении жилищных условий и другие.

Реклама

Каждый заявитель получил разъяснения.

Записаться на следующий личный прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».