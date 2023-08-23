23 августа 2023, 23:55
Министерство жилищной политики Подмосковья получило 26 обращений во время личного приема
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее первые заместители ответили на вопросы жителей в приемной правительства. Всего поступило 26 обращений.
Мероприятие прошло 23 августа. Вопросы задавали очно и онлайн. Жителям разъяснили информацию о восстановлении прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов, комплексном развитии территорий, улучшении жилищных условий и другие.
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Каждый заявитель получил разъяснения.
Записаться на следующий личный прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.
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