Министерство жилищной политики Подмосковья ответило на вопросы жителей

Министерство жилищной политики Подмосковья провело встречи с гражданами.

1 июня министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, ее первые заместители Людмила Ращепкина и Иван Синельников, а также заместитель Ольга Иванникова встретились с жителями региона и ответили на их вопросы. Встречи прошли в приемной Правительства Московской области.

Общение происходило не только очно, но и по телефону в дистанционном формате.

Граждане задавали вопросы, касающиеся:

• восстановления прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов

• улучшения жилищных условий

• действия разрешения на строительство нежилого объекта

• переселения из ветхого и аварийного жилья

• комплексного развития территорий

Представители ведомства рассмотрели все 17 обращений. Все заявители получили ответы на вопросы. Ответственным лицам были даны поручения, исполнение которых находится на особом контроле.

Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Московской области могут по телефону: 8 (498) 602-31-13