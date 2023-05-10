10 мая 2023, 11:54
Министерство жилищной политики Подмосковья одобрило ввод более чем 20 объектов за неделю
Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию для 21 нового объекта. Среди них жилые дома, таунхаусы, склады и офисы.
Жилой дом в ЖК «Мытищи Парк» достроили в Мытищах, дом в микрорайоне Внуковский появился в Дмитровском округе, и восемь таунхаусов в ЖК «Кембридж» возвели в деревне Красный Поселок Истринского округа.
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Из нежилых объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получили производственное здание в Пушкино, торгово-офисное помещение в Сергиево-Посадском округе, производственно-складское здание в Лобне и магазин в Истре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 января 2024 года в Подмосковье усилят контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах.
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Недвижимость
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