Подмосковье 18 апреля 2023, 12:12 Министерство жилищной политики Подмосковья одобрило ввод 43 построек за неделю Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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За неделю разрешение на ввод в эксплуатацию получили 43 постройки в Подмосковье. Это восемь таунхаусов, восемь многоквартирных домов и 27 нежилых зданий.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, было достроено восемь таунхаусов в жилом комплексе «Каскад Парк» в Подольске, три дома на 958 квартир в ЖК «Домодедово Парк», а также дома на 812 квартир в ЖК «1-й Лермонтовский» и Люберцах, 367 в ЖК «Сапроново» в Ленинском округе, 234 в ЖК «Москворецкий» в Рузе и 70 в Можайске.

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Кроме того, в Балашихе построили детский сад, в Химках — физкультурный комплекс, в Воскресенске — блок теплиц, а в Истре — цех переработки сельхозпродукции.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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