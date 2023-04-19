Подмосковье 19 апреля 2023, 15:19 Министерство жилищной политики определило сроки сдачи двух долгостроев в Клину и Балашихе пресс-служба минжил политики мо

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Министерство жилищной политики Московской области назвало сроки сдачи проблемных ЖК «Леоновский парк» в Балашихе и «Акуловская слобода» в Клину. Решение по объектам приняли на совещании 19 апреля.

В мероприятии приняли участие первый замминистра жилищной политики региона Иван Синельников, депутат Госдумы Сергей Колунов, замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Андрей Скрыпник и представители других ведомств.

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Три малоэтажных дома ЖК «Леоновский парк» достроят в период с июля по сентябрь 2023 года, а ЖК «Акуловская слобода» — до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

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