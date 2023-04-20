Подмосковье 20 апреля 2023, 17:49 Министерство жилищной политики назвало сроки сдачи еще 6 долгостроев в Подмосковье Пресс-служба МинЖил политики МО

Читать 360tv в

Сроки сдачи шести долгостроев в Московской области определили во время заседания министерства жилищной политики. В нем поучаствовали представители прокуратуры региона, следкома, фонда развития территорий и других ведомств.

Темпы строительства дома на Трудовой улице, 8 в Электростали поручили увеличить. Работы выполняет девелопер АО «СЗ „Виктория Девелопмент“», старый застройщик — ООО «ВВК-XXI».

Реклама

В Одинцове на улице Маршала Жукова, 23А решат проблемы с теплоснабжением. Для этого проведут совещание МинЖКХ МО и Минэнерго МО. Застройщиком объекта выступило ООО «ИнвестСтройРегион».

ЖК «Ново-Садовый» в Балашихе на улице Черняховского, 2/1 находится на финальной стадии. Застройщику ООО «Салтыковка» и инвестору ООО «УК „Сетьстрой Балашиха“ поручили завершить подготовку откорректированной проектной документации до 24 апреля.

Компании ООО «ИнСК НДК», которая занимается ЖК «Терра» в Дмитровском округе, необходимо внести изменения в Росреестр до 5 мая. Объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Для ЖК «Пятиречье» в Дмитрове определили сроки включения в Госпрограмму по капремонту котельной. Также администрация Воскресенска подготовит дорожную карту для ЖК «Солнечный град». Оба объекта достраивает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».