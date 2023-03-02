02 марта 2023, 11:42
Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей по вопросам строительства проблемных ЖК 10 марта
Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей 10 марта. Он пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи. ОБ этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники встречи получат консультации по вопросам строительства проблемных ЖК в Подмосковье.
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Заявки на участие будут принимать до 9 марта по номеру 8 (498) 602-16-00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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