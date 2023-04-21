Подмосковье 21 апреля 2023, 21:27 Министерство территориальной политики поздравило коллег с Днем местного самоуправления

Читать 360tv в

Министерство территориальной политики Московской области поздравило коллег с Днем местного самоуправления. В их честь ведомство опубликовало видеоролик.

«За почти два с половиной века существования институт местного самоуправления пережил несколько витков развития, терял значение и обретал самостоятельность, трансформировался, реформировался, но всегда служил одной цели — благополучию людей <…> С праздником, дорогие коллеги и жители!» — обратилась команда министерства.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов местного самоуправления Московской области с профессиональным праздником.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».