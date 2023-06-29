Подмосковье 29 июня 2023, 16:26 Министерство спорта и компания «Паркран» будут развивать проект «5 верст» в Подмосковье АНО «Паркран»

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Министерство физической культуры и спорта Московской области и автономная некоммерческая организация по развитию спорта «Паркран» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в регионе будут развивать проект «5 верст».

Это сообщество любителей бега, которые собираются в парках в девять часов утра по субботам для совместной пробежки на дистанцию в пять километров. Спортсмены бегают круглый год и в любую погоду. Участие беспланое, зарегистрироваться можно по ссылке.

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Проект работает с 2022 года. Старты проходят в Балашихе, Долгопрудном, Жуковском округе, Королеве и других муниципалитетах Подмосковья. В нем уже поучаствовали более пяти тысяч местных жителей.

Найти ближайшее место проведения забегов можно на карте. При этом зарегистрированные участники не прикрепляются к конкретной локации. Они смогут присоединиться к тренировке в любом городе Подмосковья и России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов, где можно позаниматься спортом.

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