Подмосковье 16 февраля 2023, 19:35 Министерство соцкоммуникаций Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии РПЦ Фото: Константин Семенец

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В Никольском соборе Красногорка подписали соглашение о сотрудничестве между епархиями Московской митрополии РПЦ и Министерством информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Подписание состоялось в рамках конференции «Христианские добродетели: успех в жизни и современность».

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Как отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, соглашения уже имеют юридическую базу.

«Они дадут возможность епископам и священникам, представителям светской власти на местах работать, не оглядываясь по сторонам. Мы понимаем, особенно сегодня, в свете того, что происходит и в Европе, и во всем западном мире в целом, насколько важно для каждого из нас сохранить духовно-нравственные ценности, которые передавались из поколения в поколение», — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Фото: Константин Семенец

Основная цель подписанного соглашения — это формирование и развитие духовно-нравственных ценностей молодежи Подмосковья.

«Очень важно, что это соглашение мы подписываем здесь, в храме, потому что в его основе — забота о детях, молодежи. Сегодня это особенно важно для тех, чьи отцы исполняют свой долг. Вместе с епархией наша задача — поддержать их как правильным словом, так и делом», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Фото: Константин Семенец

Министр добавила, что в прошлом году Министерство и представители епархий Московской митрополии провели более 40 совместных мероприятий. Екатерина Швелидзе подчеркнула, что особое внимание необходимо уделять сохранению традиций и исторической памяти.

Также соглашение о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии РПЦ подписали областная Общественная палата и комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ.

Фото: Константин Семенец

Конференцию «Христианские добродетели: успех в жизни и современность» проводят уже больше пяти лет. В ней в этом году приняли участие порядка 200 ребят из разных округов Московской области.

Фото: Константин Семенец

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