Подмосковье 16 марта 2023, 17:28 Министерство социального развития Подмосковья рассказало о поддержке молодых людей с ментальными особенностями Министерстве социального развития Подмосковья

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В Подмосковье молодым людям с ментальными особенностями помогают подготовиться к самостоятельной жизни. Для этого реализуется программа по сопровождаемому проживанию, которая позволяет инвалидам жить полноценно, решать разные бытовые вопросы, работать и поддерживать друг друга.

«Мы продолжаем расширять программу по сопровождаемому проживанию в Подмосковье. В Егорьевске теперь есть четыре квартиры, в которых проживают 18 молодых инвалидов. Все они уже устроились на работу», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Отмечается, что в квартирах предусмотрены все удобства, а магазины, спортивный зал, спортплощадки, бассейн и остановки общественного транспорта расположены в шаговой доступности.

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В прошлом году первая «выпускница» отделения сопровождаемого проживания начала жить самостоятельно. В этом году участие в программе завершат еще три человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Московской области.

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