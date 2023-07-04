Подмосковье 04 июля 2023, 17:10 Министерство сельского хозяйства Подмосковья рассказало о преимуществах геномной селекции коров Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Правительство Московской области, компания «Иннопрактика», АПХ «Мираторг» и АО «Московское по племенной работе» подписали на ПМЭФ меморандум о развитии генетики в молочном животноводстве. В его рамках представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона посетили Центр геномной селекции АПХ «Мираторг» в Домодедове с рабочим визитом.

«Голштинский скот обладает высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности и приспособленностью к различным климатическим условиям, поэтому его разводят более чем в пятидесяти регионах нашей страны», — прокомментировал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, к 2028 году в Подмосковье прогенотипируют большую часть поголовья племенных молочных коров. Таким образом, фермеры смогут в короткие сроки снизить себестоимость производства при улучшении качества продукции.

В Московской области поголовье молочного крупного рогатого скота превышает 80 тысяч голов, из них более 74 тысяч — племенные коровы. Преимуществами метода геномной селекции являются оценка животного на ранних сроках развития, возможность обнаружить патогенные рецессивные мутации, а также точно определить происхождение животного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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