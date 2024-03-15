Подмосковье 15 марта 2024, 13:40 Министерство образования Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве с РУДН РУДН

Читать 360tv в

Министр образования Московской области Илья Бронштейн посетил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы для подписания договора о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растет, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны — один из наших приоритетов», — отметил Илья Бронштейн.

Реклама

Соглашение подписал ректор РУДН Олег Ястребовов. Вместе с Минобром Подмосковья вуз планирует развивать систему профессионального и дополнительного образования. Планируется проводить в школах занятия по профессиональной ориентации.

Подмосковье уже активно взаимодействует с тремя вузами — Государственным университетом просвещения, МПГУ и МГПУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».