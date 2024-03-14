Подмосковье 14 марта 2024, 15:38 Министерство образования Подмосковья рассказало об акции «Неделя добрых дел» в школах Министерство образования МО

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«Неделя добрых дел» продолжается в школах Московской области. Акция объединила педагогов, активистов, учащихся и их родителей, чтобы оказать помощь бойцам СВО и другим нуждающимся жителям Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В рамках «Недели добрых дел» школьники и студенты принимают участие в различных благотворительных мероприятиях.

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Так, педагоги из школы № 2 в Волоколамске уже освоили технику плетения маскировочных сетей, которая помогает спасти жизни на фронте. Актив Химкинской школы № 19 тоже принял участие в похожей акции.

Учащиеся Люберецкой школы № 54 написали письма с добрыми пожеланиями участникам СВО, а Егорьевская школа № 5 испекла более 100 пряников для военнослужащих, используя только натуральные ингредиенты.

Акция «Неделя добрых дел» проходит во всех школах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 11 по 15 марта. К проекту присоединились 40 школ городского округа Балашиха.

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