Подмосковье 22 августа 2023, 14:29 Министерство образования назвало популярные вузы среди выпускников инженерного лицея в Королеве Пресс-служба министерства образования Московской области

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МГТУ имени Баумана стал самым популярным у выпускников лицея научно-инженерного профиля в Королеве. В него поступило 18% абитуриентов, сообщили в министерстве образования Московской области.

«Около 70% выпускников ЛНИП планируют заниматься математическими и естественными науками, медициной, изучать инженерное дело и технические науки. 30% станут экономистами, журналистами, юристами, архитекторами и дизайнерами», — уточнил в ведомстве.

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На втором месте по востребованности стали МФТИ и ВШЭ, туда поступили по 14% учащихся. Далее в рейтинге следует МГУ имени Ломоносова с 11% выпускников лицея. В лидерах оказался и Финансовый университет при правительстве РФ — 5,5% учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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