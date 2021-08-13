Министерство культуры Подмосковья впервые выступит организатором арт-школы в Тавриде

С 30 сентября распахнет свои двери школа креативных индустрий в Арт-кластере «Таврида». В этом году в организации мероприятия впервые примет участие Министерство культуры Московской области.

Такая школа — это уникальная площадка, на которой эксперты из разных областей творчества делятся своим опытом с участниками смены. Специалисты подмосковного Минкульта помогут создать сам контент для обучения, оценят заявки и выберут самых подготовленных и интересных спикеров. Предпочтение отдадут тем, у кого есть реальный опыт участия в крупных проектах, в том числе молодежных.

Заявки на участие можно подавать до 31 августа. Сделать это можно на официальном сайте Арт-школы, там же приведены подробности того, как подготовиться к проекту. Очередная смена стартует с 30 сентября и продлится до 5 октября.

До этого, в начале сентября, в Крыму пройдет фестиваль «Таврида. АРТ». Его проведут уже в третий раз, и каждый год мероприятие объединяет много направлений творчества. Фестиваль — одна из крупнейших площадок страны для реализации творческих идей молодежи.