Подмосковье 12 июля 2023, 16:48 Министерство культуры Подмосковья рассказало о новом VR-приложении об истории гжели и жостовской росписи RIA lab

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Презентация VR-проекта «Игра ремесел» состоялась в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве. Игра дает возможность узнать о народных промыслах, традициях и искусстве.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, игра дает пользователям возможность преобразить игровое пространство, где современные предметы сочетаются с элементами нематериального наследия народов страны. Проект популяризирует народные промыслы как бесценный пласт истории культуры России.

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В проекте представлены жостовская и тагильская росписи по металлу, мезенская и хохломская росписи по дереву, гжельская роспись керамики и палехская лаковая миниатюра. Проект бесплатно размещен на международной площадке Steam и доступен на русском, английском и китайском языках.

На мероприятии также прошла дискуссия на тему «VR как новый способ развития народных художественных промыслов» с участием сценариста проекта Руслана Жигалова, председателя правления ассоциации «Наследие и традиции» Сергея Коломийцева, главного художника Жостовской фабрики декоративной росписи Михаила Лебедева, искусствоведа Дениса Короткова и другими.

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