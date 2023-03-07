Подмосковье 07 марта 2023, 13:03 Министерство культуры Подмосковья назвало топ-10 идей для путешествия на 8 Марта

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Министерство культуры и туризма Московской области составило топ-10 идей для путешествия на 8 Марта в регионе. В этих местах можно сходить на экскурсию, научиться чему-то новому, прогуляться или поесть сладости.

Музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске

Это единственное в Подмосковье место с архитектурно-парковым ансамблем. Здесь сохранились все основные элементы планировки и застройки, такие как аллеи, фонтаны, скульптуры, Храм Архангела Михаила, флигели, Колоннада, большой партер и сам дворец. Его также называют «подмосковным Версалем».

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Арт-пространство «Трикотажка Place» в Сергиевом Посаде

В этом месте можно работать в коворкинге, недавно здесь открыли выставочный зал. Желающие могут увидеть и приобрести авторскую керамику с цветочными мотивами, ювелирные украшения, головные уборы и изделия из кожи, конфеты ручной работы и живописные произведения.

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Жостовская фабрика декоративной росписи в Мытищах

На предприятии проводят мастер-классы по росписи подносов. Всем участникам выдадут кисти, краски, фартуки и палитры. После творческого процесса все изделия отправят в печь для обжига.

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи в Мытищах

В этом месте проводят мастер-классы и экскурсии. Опытные мастера научат желающих расписывать шкатулки.

«Кондитерская кухмейстера Шведова» в Коломне

Музей занимает три этажа. Тут можно найти музейную лавку, кондитерский цех с необходимой утварью и формами для шоколада. На третьем этаже находится ледник со старинными белокаменными стенами и сводчатым кирпичным потолком. В центре зала стоит мраморный стол для приготовления шоколадных шедевров. Все это можно посмотреть на экскурсии.

Музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» в Чехове

Музей связан с жизнью писателя и драматурга, который прожил в этом месте семь лет. Сегодня в учреждении хранится много личных вещей Чехова и его семьи.

Ферма «Северный олень» в Орехово-Зуеве

В этом месте можно посмотреть оленей, а также потрогать их и пообщаться.

Арт-усадьба «Веретьево» в Талдоме

В усадьбе удобно остановиться в аутентичных деревянных домиках в лесу. Они обставлены деревянной мебелью ручной работы и комфортны для современной жизни. Рядом с ними есть зона барбекю. Также желающим предлагаются авторские номера на втором этаже главного здания. Интерьеры создали известные художники.

Помимо прогулок по лесу здесь можно попариться в бане, проехаться на велосипеде и поиграть в настольный теннис или бадминтон. Рядом находится ферма с пятнистыми оленями, барашками и коровами.

Парк усадьбы «Кривякино» в Воскресенске

Здесь имеются сцена, танцевальная площадка и амфитеатр и уютное кафе. В парке на территории усадьбы живут общительные белки.

Парк «Елочки» в Домодедове

В парке есть «Колесо обозрения» и другие аттракционы для детей. Также здесь удобно гулять или просто читать книгу на скамейке.

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