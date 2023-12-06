Подмосковье 06 декабря 2023, 14:59 Министерство инвестиций Подмосковья рассказало об уникальном производстве соусов в Балашихе Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Форт-н XXI» в Балашихе производит более 300 наименований майонезов, кетчупов, кондитерских изделий и другой продукции. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили, что предприятие работает уже более 20 лет, а специалисты владеют различными технологиями приготовления соусов.

У компании есть собственная лаборатория, которая позволяет улучшать рецептуру и технологию продукта под индивидуальные потребности клиента. Например, продукцию можно изготавливать по заданным характеристикам жирности, кислотности, вкуса и других параметров.

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Так, на предприятии производят термостабильные кремы, которые активно применяются в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Отмечается, что компания работает не только с крупными российскими торговыми сетями, но и экспортирует свою продукцию в другие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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