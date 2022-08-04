Министерство энергетики Подмосковья подвело предварительные итоги подготовки к отопительному сезону

Совещание с главами городских округов Подмосковья о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду провел министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В своем выступлении он напомнил об апрельском распоряжении правительства «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов».

«С целью выполнения задач, поставленных в данном документе, все участники процесса составили свои планы подготовки к предстоящему отопительному сезону и приступили к работам, которые будут завершены к 15 сентября 2022 года», — рассказал министр.

На сегодняшний день в Московской области все многоквартирные дома, котельные, центральные тепловые пункты, подстанции, электрические и тепловые сети, газопроводы, а также сети водоснабжения и водоотведения готовы к предстоящей осени и зиме на 68%.

Лучше всего подготовились городские округа Пущино, Бронницы, Котельники, Реутов и Звездный городок. По данным на 1 августа жилищно-коммунальные хозяйства этих муниципалитетов готовы к предстоящему отопительному сезону на 75%.

Министерство энергетики Московской области регулярно проводит выездные совещания с руководителями городских округов с привлечением представитель Государственной жилищной

инспекции Московской области, аварийной службы Подмосковья «МОС АВС», «МосОблЕИРЦ», «Мосэнергосбыт», руководителей ресурсоснабжающих и теплоснабжающих организаций.

Областная аварийная служба с 5 апреля по 29 июля провела в Подмосковье гидравлические испытания. В 59 муниципальных образованиях на теплотрассах обнаружили 193 утечки. Без проблем прошли гидравлические испытания теплосетей городского округа Бронницы, а также Павловского Посада, Протвино, Серпухова и Звездного городка.

Энергетики Подмосковья с целью повышения надежности электроснабжения отремонтировали более 250 километров линий электропередачи, 376 трансформаторных и распределительных подстанций, более 20 километров кабельных линий, а также расчистили сухостоя, кустов и деревьев более 350 гектаров охранных зон воздушных линий электропередач.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности теплоэнергетического комплекса к работе в отопительный сезон с выдачей паспортов готовности осенне-зимнему сезону.