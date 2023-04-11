Подмосковье 11 апреля 2023, 16:28 Министерство экономики Подмосковья решило около 400 вопросов жителей за год Министерство экономики и финансов МО

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Министерство экономики и финансов Подмосковья провело первое в этом году заседание Общественного совета. На встрече обсудили антимонопольное законодательство, а также риски его нарушения.

Члены Общественного совета также подвели итоги работы с обращениями граждан. Так, за год в министерство поступило на рассмотрение более 400 заявлений. Актуальными темами стали финансово-бюджетная политика, кредитные и налоговые вопросы.

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«Общественный совет — это постоянно действующий консультативный и совещательный орган, который помогает министерству взаимодействовать с гражданами и организациями и учитывать их интересы. Члены совета рассматривают также проекты общественно значимых нормативных правовых актов и дают свои рекомендации», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Обратиться в министерство можно с помощью почтовой связи, электронной почты, системы электронного документооборота «МСЭД», официального сайта или через портал «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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