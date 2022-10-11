Доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие

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Индекс промышленного производства в Подмосковье с января по август увеличился на 1,5%. За шесть месяцев регион привлек 478,3 миллиарда рублей инвестиций. Это на 9,3% больше, чем год назад.

Как рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина, доля инвестиций в жилые и нежилые помещения достигла 59%, в автомобили и технику — 35,6%.

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Вырос объем отгруженной промышленной продукции. Подмосковье по этому показателю сегодня на пятом месте в России, а по отгрузке обрабатывающих производств — на втором.

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Рост по производству неметаллических минеральных изделий — 6%, лекарств — 21,1%, компьютеров — 27,5%, летательных аппаратов, включая космические — на 27,6% Наталия Масленкина.

Показатели в отрасли строительства за восемь месяцев увеличились на 30,1% в сравнении с прошлым годом. По возведению зданий наблюдается рост в 1,8 раза, по прокладке дорог — в 1,8 раза, мостов и тоннелей — в 2,2 раза.

По вводу жилья Подмосковье на первом месте в России. Сфера показала рост в 1,8 раза.

В Министерстве экономики и финансов Подмосковья подчеркнули, что среднемесячная зарплата выросла на 10,9% — до 67,9 тысячи рублей.

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