21 марта 2023, 10:55
Министерство экологии Подмосковья призвало жителей не срывать первоцветы
Жителей и гостей Подмосковья попросили не рвать первоцветы, которые скоро появятся на опушках леса и в черте городов. По данным Минэкологии Московской области, массовое цветение растений начнется уже в ближайшее время.
«Хотим напомнить, что растения, занесенные в Красные книги России и Московской области, подлежат особой охране, рвать их с любыми целями запрещено, — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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Из краснокнижных первыми в Подмосковье ждут рябчика шахматного, печеночницу благородную, ветреницу дубравную и другие цветы. Следом за ними расцветают рябчик русский (занесен также в Красную книгу России), тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная, лук медвежий. Ближе к середине мая появляются ирисы, лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка топяная.
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Ландыш майский не является краснокнижным, но включен в список редких и уязвимых растений, которым нужны контроль и наблюдение.
Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что уничтожение редких растений карается штрафом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
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Природа
Минэкологии Подмосковья
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