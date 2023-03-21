Подмосковье 21 марта 2023, 10:55 Министерство экологии Подмосковья призвало жителей не срывать первоцветы Фото Павла Воеводина, Природоохранный фонд "Верховье"

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Жителей и гостей Подмосковья попросили не рвать первоцветы, которые скоро появятся на опушках леса и в черте городов. По данным Минэкологии Московской области, массовое цветение растений начнется уже в ближайшее время.

«Хотим напомнить, что растения, занесенные в Красные книги России и Московской области, подлежат особой охране, рвать их с любыми целями запрещено, — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Из краснокнижных первыми в Подмосковье ждут рябчика шахматного, печеночницу благородную, ветреницу дубравную и другие цветы. Следом за ними расцветают рябчик русский (занесен также в Красную книгу России), тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная, лук медвежий. Ближе к середине мая появляются ирисы, лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка топяная.

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Ландыш майский не является краснокнижным, но включен в список редких и уязвимых растений, которым нужны контроль и наблюдение.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что уничтожение редких растений карается штрафом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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