Подмосковье 26 февраля 2024, 14:57 Министерство благоустройства рассказало о подготовленной тюбинговой трассе в центре «Горизонт» в Клину Министерство благоустройства Московской области

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Жители городского округа Клин могут покататься на тюбинговой трассе в оздоровительном центре «Горизонт». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все нюансы и трудности прохождения маршрута объяснит опытный инструктор. Трасса находится по адресу: город Клин, село Спас-Заулок, улица Зеленая, дом 1.

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Катание на тюбинге — отличное развлечение не только для детей, но и для взрослых. Это альтернатива любому другому виду активности. Если отказаться от подъемников и самостоятельно поднимать ватрушку после спуска — пользы для здоровья будет еще больше.

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