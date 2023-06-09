Подмосковье 09 июня 2023, 11:52 Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о взаимодействии с жителями Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Подмосковья участвует в федеральном проекте «Государство для людей». В его рамках внедряются принципы клиентоцентричности в деятельности государственных органов. Это стало возможным, в том числе за счет новых цифровых решений.

«Мнение жителей о нашей работе нам всегда очень важно. Мы постоянно устраиваем опросы и голосования на портале „Добродел“ или, как например, недавно, в парках об их развитии и улучшении», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Отмечается, что ведомство придерживается принципов клиентоцентричности на протяжении всей работы. Так, для жителей создали сервис «Формирование комфортной городской среды». С его помощью можно оперативно реагировать на обращения граждан и организаций, а также узнавать мнения жителей по конкретным вопросам.

Кроме того, ведомство получает обратную связь от жителей через чаты в мессенджерах. Вступить туда можно, отсканировав QR-код, размещенный на информационных стендах при входе в парк или на официальном сайте парка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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