26 февраля 2024, 13:34
Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о тюбинговой горке в парке «200 лет Егорьевску»
Этой зимой для жителей Подмосковья подготовили места для катания с горок. Одна из них работает в парке «200 лет Егорьевску».
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, катания на тюбинге помогает улучшить физическую выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Из-за нагрузки на организм, сердечный ритм увеличивается, а кровообращение улучшается.
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«Тюбинг не только является увлекательным развлечением, но и имеет множество полезных эффектов для организма. Он помогает укрепить и развить мышцы, улучшить координацию движений, снять стресс и улучшить настроение, а также улучшить общую физическую выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему», - добавили в министерстве.
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