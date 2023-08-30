Подмосковье 30 августа 2023, 03:30 Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о преображении парков за последние 5 лет Министерство благоустройства Московской области

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За последний год в Подмосковье открыли девять новых парков, а их общая посещаемость за пять лет увеличилась на 8,4 миллиона. В Министерстве благоустройства Московской области рассказали об особенностях создания и реализации проектов по преображению общественных пространств.

Перед началом работ каждый объект тщательно анализируют, учитывая ландшафтные особенности, транспортную доступность и мнения жителей. Основными стратегическими направлениями ведомства являются развитие общественных территорий, озеленение пространств, модернизация парков, создание выгодных условий для бизнеса и обустройство комфортных площадок для детского досуга и занятий спортом.

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Сегодня в парках Подмосковья работают 187 кафе, более 400 торговых точек, 544 аттракциона и 89 прокатов прогулочного транспорта. Для юных жителей региона за последние годы оборудовали 1102 новых площадок.

Также ключевую роль в развитии общественных пространств играют и горожане. Для принятия решений и предложений в Подмосковье создали общественные советы, участники которых принимают активное участие в содержании и улучшении парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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