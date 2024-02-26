Подмосковье 26 февраля 2024, 16:56 Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о безопасной тюбинговой горке в клубе «Лужки» в Истре Министерство благоустройства Московской области

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Катание на тюбинге набрало большую популярность в Подмосковье. Для комфортного отдыха в регионе организовали специальные горки, которыми могут воспользоваться все желающие. Одна из них находится в клубе «Лужки» в Истре.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в центре также можно покататься на лыжах или сноуборде. Обучиться этому помогут профессиональные инструкторы.

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Ознакомиться с полным списком тюбинговых горок в регионе можно по ссылке.

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