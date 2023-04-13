Подмосковье 13 апреля 2023, 16:37 Министерство благоустройства Подмосковья проведет прием жителей 19 апреля министерство благоустройства

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Минблагоустройства Подмосковья проведет личный прием жителей 19 апреля. На нем обсудят вопросы преображения территорий в округах региона.

Как рассказали в ведомстве, прием пройдет в Москве в бизнес-центре на улице Кулакова. Записаться на встречу можно по телефону 8 (498) 602-02-22.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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