Подмосковье 29 ноября 2023, 10:52 Министерство благоустройства Подмосковья подвело итоги работы за 5 лет Министерство благоустройство Московской области

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Министерство благоустройства Московской области работает с 2018 года. За это время преступность в регионе снизилась. Например, в Орехово-Зуеве за лет лет ежегодного благоустройства этот показатель сократился 76%. В 2018 году насчитывалось 528 преступлений на улицах, в 2021 — 260, а в 2023 — уже 127.

За это время в Орехово-Зуеве привели в порядок набережную реки Клязьма. Ее продолжением стала природная набережная с эко-тропами, велодорожками, архитектурными формами, кустарниками и газоном.

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«Главным акцентом новой общественной зоны стал большой бетонный пирс с лежаками и качелями, как продолжение уже реализованного участка с бетонными амфитеатрами. Помимо мощения, асфальтирования и устройства велодорожки сделано освещение и дополнительное озеленение», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Серпухове преступность снизилась на 43%. В 2018 году совершили 329 преступлений на улицах, а этом году — 188. В этом муниципалитете благоустроили привокзальную площадь.

«Здесь была изменена схема движения автотранспорта, появилась пешеходная зона, новые остановочные павильоны, лавочки, урны, новое современное уличное освещение и видеонаблюдение. В центре площади установлен памятник Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму и фонтан», — сообщил Хайкин.

По словам министра, в Зарайске преступность снизилась на 54% — с 76 преступлений до 35. Там благоустройство начали с Красноармейской улицы и площади Революции, площадь перед Зарайским Кремлем. В Егорьевске этот показатель сократился на 44% — с 322 до 182. В муниципалитете обновили, например, площадь Александра Невского, участок улицы Советской и набережную реки Гуслица.

В Сергиевом Посаде преступность снизилась на 46%, с 523 преступлений до 283. В округе преобразили набережную Келарского пруда, бульвар Кузнецова и другие локации.

«В рамках реализации проектов благоустройства, мы устанавливаем камеры, которые интегрированы в систему „Безопасный регион. Камеры видеонаблюдения, свет — это неотъемлемая часть любого благоустройства, но не менее важны и сети пешеходных дорожек, озеленение, ухоженность территории в целом“, — добавил Хайкин.

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