Подмосковье 31 января 2024, 10:06 Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые парки за неделю пресс-служба министерства благоустройства МО / Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Самые популярные парки в крупных городах Подмосковья назвали в региональном министерстве благоустройства. Первое место по посещаемости заняла «Пехорка» в Балашихе.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, самым популярным парком недели в городах с населением более 200 тысяч человек стала «Пехорка» в Балашихе, которую посетили 45 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках с результатом 28 тысяч гостей. Еще 26 тысяч человек отдохнули в парке имени Лазутиной в Одинцове, 21 тысяча — в парке Мира в Мытищах и 10 тысяч — в «Космосе» в Сергиевом Посаде.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал министр.

Всего на минувшей неделе парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 391 тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

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