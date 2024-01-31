31 января 2024, 10:06
Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые парки за неделю
Самые популярные парки в крупных городах Подмосковья назвали в региональном министерстве благоустройства. Первое место по посещаемости заняла «Пехорка» в Балашихе.
По словам главы ведомства Михаила Хайкина, самым популярным парком недели в городах с населением более 200 тысяч человек стала «Пехорка» в Балашихе, которую посетили 45 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял парк имени Толстого в Химках с результатом 28 тысяч гостей. Еще 26 тысяч человек отдохнули в парке имени Лазутиной в Одинцове, 21 тысяча — в парке Мира в Мытищах и 10 тысяч — в «Космосе» в Сергиевом Посаде.
Реклама
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал министр.
Всего на минувшей неделе парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 391 тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Отдых
Благоустройство
Реклама
Реклама