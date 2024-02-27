Подмосковье 27 февраля 2024, 16:45 Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые парки в небольших округах за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Самым популярным местом для отдыха среди городских округов с населением до 100 тысяч жителей на прошлой неделе стал центральный парк Лыткарино. Около 23 тысяч жителей и гостей региона посетили территорию зеленых насаждений.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что на территории парков и лесопарков, расположенных в Подмосковье, в настоящее время открыты 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, а также 43 горки. Для комфортного проведения времени посетителям предлагается посетить одно из 114 кафе и 66 теплых зон, в которых можно согреться во времена сильных заморозков.

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«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Согласно информации ведомства, наиболее посещаемыми парками стали центральный парк в Лыткарино, а также городские парки, расположенные в Павловском Посаде, Луховицах, Кашире и Талдоме.

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