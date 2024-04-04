04 апреля 2024, 12:14
Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые карусели за неделю
Министерство благоустройства Московской области назвало самые посещаемые карусели в период с 25 по 31 марта. В число лидеров вошли аттракционы в Одинцове, Домодедове и Воскресенске.
Карусель в парке Кривякино в Воскресенске открылась для посетителей в 2021 году. Дизайн аттракциона разработал Денис Симачев. Сейчас на карусели одновременно могут кататься 44 человека.
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Всего в Московской области установили восемь дизайнерских каруселей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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