Подмосковье 04 апреля 2024, 12:14 Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые карусели за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области назвало самые посещаемые карусели в период с 25 по 31 марта. В число лидеров вошли аттракционы в Одинцове, Домодедове и Воскресенске.

Карусель в парке Кривякино в Воскресенске открылась для посетителей в 2021 году. Дизайн аттракциона разработал Денис Симачев. Сейчас на карусели одновременно могут кататься 44 человека.

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Всего в Московской области установили восемь дизайнерских каруселей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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