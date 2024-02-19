Подмосковье 19 февраля 2024, 12:55 Министерство благоустройства Подмосковья назвало места для лыжных прогулок в Истре Министерство благоустройства Московской области

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Чтобы покататься на беговых лыжах, жителям Подмосковья необязательно далеко ехать. В Московской области есть парки с благоустроенными трассами для разного уровня катания.

Например, любители лыжных прогулок могут покататься в Истре в микрорайоне Восточный, на горнолыжном склоне Фавор, в деревне Головино, а также в поселках Агрогородок и Павловская Слобода. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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