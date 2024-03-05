05 марта 2024, 17:41
Министерство благоустройства назвало топ-3 популярных каруселей Подмосковья за неделю
Карусели в подмосковных парках на прошедшей неделе, с 26 февраля по 3 марта, посетили более десяти тысяч человек. Самым популярным местом для семейного отдыха стал парк в Одинцове.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, всего в топ самых посещаемых каруселей региона вошли: карусель, установленная на Центральной площади Одинцова — на ней покатались более двух тысяч человек, в Центральном парке Ногинска и на Житной площади в Коломне — по 1600 человек.
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В Министерстве благоустройства напомнили, что все карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, бесплатны для катания, а посетить их можно в будние и выходные дни.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Одинцово
Коломна
Парки
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