Подмосковье 05 марта 2024, 17:41 Министерство благоустройства назвало топ-3 популярных каруселей Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Карусели в подмосковных парках на прошедшей неделе, с 26 февраля по 3 марта, посетили более десяти тысяч человек. Самым популярным местом для семейного отдыха стал парк в Одинцове.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, всего в топ самых посещаемых каруселей региона вошли: карусель, установленная на Центральной площади Одинцова — на ней покатались более двух тысяч человек, в Центральном парке Ногинска и на Житной площади в Коломне — по 1600 человек.

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В Министерстве благоустройства напомнили, что все карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, бесплатны для катания, а посетить их можно в будние и выходные дни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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