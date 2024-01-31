31 января 2024, 14:51
Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки в небольших городах Подмосковья
За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. В городах с населением меньше 100 тысяч человек самым популярным стал Центральный парк Лыткарино. Там побывали 25 тысяч гостей.
Как сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья, еще 11 тысяч человек отдохнули в центральном парке Павловского Посада, пять тысяч — в городском парке Луховиц, шесть тысяч — в городском парке Каширы и три тысячи — в парке Победы в Талдоме.
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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Парки
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