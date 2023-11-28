Подмосковье 28 ноября 2023, 16:59 Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Самые посещаемые парки недели в городах с населением более 200 тысяч человек назвали в Подмосковье. Больше всего людей за этот период побывали в «Пехорке» в Балашихе.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в парке «Пехорка» за неделю побывали 46,5 тысячи человек. Еще 36,5 тысячи гостей отдохнули в парке имени Толстого в Химках, 17 тысяч — в парке Лапса в Люберцах, 12,9 тысячи — в парке Гагарина в Сергиевом Посаде и 9,9 тысячи — в парке Мира в Мытищах.

Реклама

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».