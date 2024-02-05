Подмосковье 05 февраля 2024, 17:56 Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в крупных городах Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Самые популярные парки в крупных городах Подмосковья назвали в министерстве благоустройства. На первом месте по посещаемости оказался «Пехорка» в Балашихе. Его посетили 42 тысячи человек.

Как рассказали в ведомстве в топ самых популярных также вошли парк имени Толстого в Химках с показателем 29 тысяч гостей, парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей, парк Мира в Мытищах — 19 тысяч и парк Гагарина в Сергиевом Посаде — 12 тысяч.

Реклама

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю парки региона посетили 1,2 миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».