Подмосковье 05 марта 2024, 16:31 Министерство благоустройства назвало самые популярные парки недели в крупных городах Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Самым популярным местом для отдыха в больших городах региона стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 42 тысячи гостей.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в топ популярных парков в городах с населением более 200 тысяч также вошли парк Толстого в Химках с показателем 38 тысяч гостей, парк Мира в Мытищах — 24 тысячи, парк имени Лазутиной в Одинцове — 23 тысячи и парк имени Гагарина в Сергиевом Посаде — 12 тысяч.

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«В этом сезоне на территории Московской области оборудованы 52 лыжные трассы для любителей лыжного спорта, в парках и на общественных территориях функционирует 32 катка с искусственным льдом, доступно 43 тюбинговые горки, для малышей работает восемь каруселей. В парках посетителей встречают кафе и теплые зоны для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Вместе все это создает благоприятные условия для активного и комфортного зимнего отдыха среди жителей и гостей Московской области», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

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